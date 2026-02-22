Ученые зафиксировали тревожные изменения в одном из самых соленых районов Мирового океана. За последние 60 лет уровень соли в южной части Индийского океана у побережья Западной Австралии снизился на беспрецедентные 30 процентов. Исследование опубликовано в авторитетном журнале Nature Climate Change.

Вода в океане неоднородна по своему составу. В среднем соленость составляет около 3,5 процента, но этот показатель сильно варьируется в зависимости от региона. Там, где испарение преобладает над осадками, вода становится более соленой и плотной. И наоборот, в зонах обильных дождей формируются обширные участки с пониженной соленостью — так называемые бассейны пресной воды. Один из таких бассейнов находится в тропической зоне от восточной части Индийского океана до западной части Тихого.

Именно разница в солености и температуре приводит в движение гигантский подводный «конвейер» — термохалинную циркуляцию. Эта система течений играет ключевую роль в распределении тепла по планете. Теплая вода из Индо-Тихоокеанского региона движется в сторону Атлантики, смягчая климат Западной Европы. Достигнув северных широт, она остывает, становится плотнее и опускается на глубину, чтобы затем начать обратный путь на юг.

Группа исследователей под руководством профессора Вэйцина Хана из Колорадского университета выяснила, что этот отлаженный механизм дает сбой. Проведя компьютерное моделирование, ученые установили причину опреснения. Она кроется не в увеличении местных осадков, как можно было бы предположить, а в глобальном изменении климата. Потепление меняет направление ветров над Индийским и тропической частью Тихого океанов. Сдвиги ветров, в свою очередь, заставляют течения переносить все больше пресной воды из Индо-Тихоокеанского бассейна в южную часть Индийского океана.

Масштаб изменений впечатляет. По оценкам ученых, ежегодно в этот регион поступает объем пресной воды, равный 60 процентам запасов озера Тахо — одного из крупнейших пресноводных озер Северной Америки. Этого количества хватило бы, чтобы обеспечивать питьевой водой все население Соединенных Штатов на протяжении более 380 лет.

Попадание огромных масс пресной воды меняет физические свойства океана. Менее соленая вода становится легче и остается у поверхности, в то время как более тяжелая соленая вода находится глубже. Возникает резкое расслоение, которое подавляет вертикальное перемешивание — процесс, критически важный для жизни океана. Именно благодаря перемешиванию глубинные воды, богатые питательными веществами, поднимаются к поверхности, поддерживая планктон, а с ним и всю морскую пищевую цепочку. Кроме того, нарушается нормальный теплообмен между слоями океана.

Последствия этого процесса могут ощутить на себе жители целых континентов. Термохалинная циркуляция, частью которой является знаменитый Гольфстрим, замедляется. В случае дальнейшего ослабления этой системы течений Европу могут ждать не только более суровые зимы, но и учащение экстремальных погодных явлений — штормов, наводнений и резких похолоданий. Ученые подчеркивают, что океаны Земли взаимосвязаны, и изменения даже в отдельно взятом регионе способны запустить цепную реакцию с планетарными последствиями.

