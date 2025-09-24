Развитие российских нейросетей: преимущества перед западными ИИ-платформами

Российские IT-разработчики активно переходят на отечественные ИИ-платформы, передает издание «Известия». Связано это с преимуществом российских нейросетей. Однако уже сейчас ИИ технологиями пользуются и обычные россияне. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвала преимущества местных нейросетей для пользователей рунета.

По словам эксперта, основное преимущество российских нейросетей для обычных пользователей — это лучшее понимание русского языка, возможность создавать промпты и вести диалог без использования английского языка, а также возможность полноценно работать без установки VPN-сервисов.

«Однако при этом российские версии ИИ пока отстают по возможностям обработки информации от популярных иностранных аналогов, в первую очередь от ChatGPT. Но российские разработчики постоянно дорабатывают свои модели ИИ, и уровень их продуктов постоянно повышается», — пояснила специалист.

При этом эксперт считает, что россиянам необязательно оперативно переходить именно на российские аналоги нейросетей в принудительном порядке.

«Но если они видят для себя конкретные преимущества, которыми уже сейчас обладают отчественные ИИ, они вполне могут это сделать. Оптимальным подходом будет потестировать различные виды нейросетей для своей конкретной задачи и оценить, какая справляется лучше», — заключила Бастрыкина.

