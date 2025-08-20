Развод Никиты Преснякова: что разрушило его брак с моделью Аленой Красновой

20 августа стало известно, что брак певца Никиты Преснякова и Алены Красновой распался. Модель публично объявила о расставании с супругом, опубликовав в личном блоге их черно-белое совместное фото. О причинах разрыва отношений — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Иммиграция разрушила семью

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова с осени 2022 года живет в США. Его жена перебралась туда тремя месяцами позже, однако, как признавалась сама Алена, жизнь за океаном давалась ей непросто. Чтобы не терять связь с родиной, она устраивала «русские вечеринки» и каждое лето возвращалась в Россию. В конце июня 28-летняя модель окончательно переехала в Москву, тогда как Никита возвращаться не стал. Вместо этого в августе актер фильма «Елки» провел отпуск в Испании вместе с отцом и его семьей.

«Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным — светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом», — отметила Краснова.

По словам модели, их развод проходит мирно, без скандалов.

«Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья», — написала Алена в блоге.

Фото: [ соцсети ]

Никита разместил у себя аналогичный пост. «Надеюсь, вы остались в хороших отношениях», — поинтересовалась одна из подписчиц. «Остались!» — ответил 34-летний внук Аллы Пугачевой.

Первые слухи о разладе в семье появились еще в сентябре прошлого года, когда Алена оставалась в России, а Никита продолжал жить в США. Тогда бывший директор групп «Тату» и «Smash!!» Леонид Дзюник заявил о крахе их брака. Пресняков же резко опроверг эту информацию.

«Мы ничего не расстались. Мы любим друг друга невероятно! Все супер, вообще отлично! Я не знаю с чего, кто и откуда это высосал вообще. Откуда это всегда берется» — возмущенно говорил тогда Никита.

Яблоко от яблони недалеко падает

История семейных отношений Никиты невольно перекликается с биографией его знаменитой бабушки. Алла Пугачева пережила четыре развода. Ее первым мужем был артист цирка Миколас Орбакас — брак продлился с 1969 по 1973 год. Затем певица вышла замуж за кинорежиссера Александра Стефановича, с которым развелась в 1980 году. Третьим супругом стал продюсер Евгений Болдин — их союз длился с 1980 по 1993 год. В том же 1993 году Пугачева сочеталась браком с Филиппом Киркоровым, и этот брак продлился до 2005-го.

После четырех разводов в 2011 году Алла Борисовна вышла замуж за Максима Галкина, с которым по сей день сохраняет семью.

Таким образом, развод внука Никиты Преснякова стал еще одной страницей в большой семейной истории, где личная жизнь часто становилась предметом внимания публики.

Развод — вершина айсберга

Как отметила психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», Алене Красновой в отношениях с певцом не хватало стабильности и четкого видения совместной жизни.

«Это четкое видение расходится с тем, как оно планировалось изначально на берегу, когда они только женились. Она представляла себе достаточно радужную, совершенно иную жизнь. Очень многие такие мечты у людей разбиваются о быт, но я не думаю, что здесь дело в быте», — пояснила эксперт.

Фото: [ соцсети ]

В первую очередь свою роль играет диагноз Преснякова, который он сам озвучивал ранее — Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), отметила специалист.

«Никита Пресняков достаточно сложная творческая натура. Все эти вещи не прибавляют человеку стабильности как внутри его самого, так и снаружи», — заявила она.

По ее словам, эти люди крайне подвижны и мечущиеся.

«Даже место жизни он все время ищет. Из России он уехал в США. С такими людьми крайне тяжело жить. Также надо понимать, что эмоциональная нестабильность у людей с такими синдромами, это как один из симптомов», — отметила эксперт.

Так, Краснова в момент любви могла и не замечать такого рода отклонения у Преснякова, считает психолог.

«Но когда любовь прошла, то вот такие проявления человека начинают напрягать, мешать и выбивают тебя из колеи. Тем более, если у них расходятся идеологически даже взгляды на то, какая должна быть семья, какое будущее должно быть у семьи, о роли каждого из них в семье, то, в принципе, семья уже перестает существовать. И то, что они сейчас официально расходятся, я думаю, что это такая верхушка айсберга. На самом деле развод внутренний уже произошел, и эти люди уже не являются на данный момент семьей», — заключила Абравитова.

Ранее стало известно, почему дочь Успенской выбрала мужчину, имеющего проблемы с законом.