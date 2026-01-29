React2Shell: «дыра», через которую хакеры обрушили шквал атак на финансы и ИТ в России

Конец 2025 года ознаменовался масштабной кибербурей для российского сегмента интернета. Как сообщили эксперты компании WMX, в декабре был зафиксирован рекордный всплеск веб-атак, связанный с появлением критически опасной уязвимости.

По данным пресс-службы WMX, их защитный сервис «WMX ПроWAF» только за декабрь отразил около 130 миллионов атак. Этот показатель на треть превысил средние месячные значения за год.

Причиной такого взрывного роста хакерской активности стала уязвимость React2Shell (CVE-2025-55182), опубликованная 3 декабря 2025 года и получившая максимально возможную оценку критичности — 10 баллов из 10. К концу месяца попытки ее эксплуатации увеличились в 20 раз. Данная уязвимость позволяет злоумышленникам проводить так называемые RCE-атаки (Remote Code Execution), дающие полный контроль над веб-сервером, данными приложений и доступ к корпоративным сетям.

Наиболее значительный рост атак в декабре наблюдался в ключевых отраслях: финансовом секторе, сфере информационных технологий и телекоммуникациях. При этом компании из ИТ-сектора столкнулись с двукратным увеличением количества киберугроз.

Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к данным более 17 млн пользователей одной соцсети.