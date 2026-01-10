Хакеры получили доступ к данным более 17 млн пользователей Instagram*

Киберпреступники получили доступ к персональным данным более чем 17 миллионов пользователей социальной сети Instagram*, сообщили специалисты американской компании Malwarebytes , занимающейся вопросами кибербезопасности.

По оценке экспертов, злоумышленникам удалось завладеть чувствительной информацией владельцев аккаунтов, включая имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты, физические адреса и другие данные. Соответствующая информация была опубликована компанией в социальной сети X.

Как уточняет портал Notebookcheck, скомпрометированные данные могут быть использованы для проведения фишинговых атак, взлома учетных записей и других видов мошенничества. По данным издания, причиной утечки стала уязвимость, обнаруженная еще в 2024 году.

Отмечается, что на данный момент компания Meta*, которой принадлежит Instagram*, не выступала с официальными заявлениями по поводу произошедшего инцидента и возможных мер по защите пользователей.

Эксперты по информационной безопасности рекомендуют пользователям сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и проявлять повышенную осторожность при получении подозрительных сообщений и ссылок.

* Деятельность Meta (социальные сети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

