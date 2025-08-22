Редкое явление: как Черная Луна в ночь с 22 на 23 августа повлияет на нашу жизнь

Полнолуние, которое состоится в ночь с 22 на 23 августа 2025 года, называют «Черной Луной». Откуда взялось название и как полнолуние повлияет на жизнь людей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Майя Королева.

По словам эксперта, причина названия кроется в том, что это второе полнолуние в течение одного календарного месяца, что является довольно редким явлением.

«В астрологии Черная Луна, или Лилит, символизирует темную сторону личности, скрытые желания и искушения. В это время не стоит принимать важные решения, начинать новые проекты и вступать в конфликты. Следует избегать импульсивных действий и поддаваться негативным эмоциям», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако можно и даже нужно заниматься самоанализом, медитацией и творчеством. Это время благоприятно для избавления от негативных привычек и страхов, добавила Королева.

«Черная Луна повысит интуицию и креативность, а также даст возможность осознать и принять свои темные стороны. Подарит шанс избавиться от старых обид и травм. Но при этом не стоит забывать, что повышаются эмоциональность и раздражительность, появляется сонность к импульсивным поступкам и конфликтам, а также могут обостриться хронические заболевания и психологические проблемы», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, какие знаки Зодиака должны быть особенно осторожны за рулем в ближайшую неделю.