В Дубне появится производство активных фармацевтических субстанций

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума биофармацевтическая компания и крупный банк заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный на ПМЭФ‐2026, предусматривает реализацию инвестиционного проекта по импортозамещению в особой экономической зоне «Дубна». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Партнеры намерены совместно создать крупнотоннажное производство активных фармацевтических субстанций (АФС) методом химического синтеза. Производственная площадка разместится на базе производственного комплекса в ОЭЗ «Дубна».

Субстанции, которые планируется выпускать на новом производстве, служат основой для изготовления широко востребованных лекарств. Среди направлений, где применяются такие препараты, — пульмонология, кардиология, неврология, терапия инфекционных заболеваний и ВИЧ‐инфекции.

Запуск крупнотоннажного производства АФС химического синтеза повысит лекарственную безопасность страны, уменьшит зависимость от импорта критически важных компонентов и укрепит технологический суверенитет в сфере выпуска фармацевтических субстанций.

После оформления партнерских договоренностей «ПСК Фарма» и Сбер займутся детализацией дорожной карты проекта. В ближайших планах — определить этапы ввода новых мощностей и подобрать технологических партнеров для реализации задуманного.

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