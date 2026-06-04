В Дмитровском прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств нападения собаки на ребенка

Дмитровская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств нападения собаки на ребенка, инцидент произошел вечером в среду, 3 июня, вблизи своего участка в селе Орудьево. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, женщина выгуливала собаку без намордника, когда мимо на велосипеде проезжал 9-летний мальчик. Собака набросилась на ребенка, он получил укушенные раны задней поверхности шеи, носа, левого плеча, а также рану левого уха. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Прокуратура также рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.