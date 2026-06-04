В подмосковном Воскресенске завершат снос аварийного дома

В поселке городского типа имени Цюрупы городского округа Воскресенск на улице Рабочий городок продолжается снос аварийного жилого дома №2 1958 года постройки. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажное деревянное строение находилось в окружении многоквартирных жилых домов, его общая площадь составляла порядка 500 кв. м. Его признали аварийным из-за физического и морального износа конструктивных элементов. После этого в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Московской области 2019–2025 годы» были расселены жильцы 12 квартир.

В комитете добавили, что затем здание серьезно пострадало при пожаре и его внесли в перечень для ликвидации. Демонтаж уже завершили, специалисты проводят расчистку территории. Полностью снос закончится в середине июня 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.