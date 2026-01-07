Редкое семейное счастье: в Петербурге супруги Запольские во второй раз стали родителями двойни

В Санкт-Петербурге зафиксирован редчайший медицинский случай — семья Анны и Александра Запольских 2 января пополнилась второй двойней. Как сообщил губернатор города Александр Беглов, для Петербурга новорожденные Ангелина и Константин стали первой двойней 2026 года, а для их родителей — повторением уникального семейного опыта.

Семь лет назад в семье уже родились девочки-близнецы Амелия и Милана, а позже на свет появился сын Никита. Как отметили в Смольном, рождение второй двойни — явление исключительное с точки зрения медицинской статистики. Особую значимость событию придаёт то, что благодаря профессионализму врачей Перинатального центра №1 роды прошли естественным путём, без хирургического вмешательства.

Комментируя событие, Александр Беглов подчеркнул, что в городе реализуется масштабная программа поддержки семей с детьми. По его словам, Петербург занимает лидирующие позиции в сфере репродуктивной медицины и охраны материнства, что создаёт предпосылки для роста рождаемости и увеличения числа многодетных семей, которых в городе насчитывается уже 76 тысяч.

Губернатор также напомнил, что в 2025 году в Петербурге были расширены возможности получения материнского капитала, а городские власти компенсируют половину стоимости обучения детей из многодетных семей в колледжах.

