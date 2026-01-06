В Минздраве определили идеальный возраст для первых родов: 30 лет уже поздно

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин назвала средний возраст рождения первого ребенка в России. По данным Наталии Долгушиной, на текущий момент российские женщины в среднем рожают первенца в возрасте около 26 лет. Специалист обратила внимание на медицинские риски, связанные с откладыванием беременности на более поздний период, включая потенциальное ухудшение репродуктивного здоровья, пишут РИА Новости.

В рамках охраны репродуктивного здоровья ежегодные профилактические осмотры охватывают порядка 97% подростков в возрасте 15-17 лет. По итогам этих обследований, нарушения репродуктивной системы выявляются у 4-5% несовершеннолетних. Кроме того, с 2024 года в стране проводится диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста, которую за 10 месяцев 2025 года прошли почти 13 млн человек.

Долгушина отметила, что уровень распространенности диагноза «бесплодие» среди женщин в России за последнее десятилетие остается стабильным. Более частая его регистрация у женщин, по ее словам, связана с их более высокой обращаемостью за профилактической медицинской помощью по сравнению с мужчинами.

Ранее врачи рассказали, что спасет от тяжести и боли в животе после новогоднего застолья.