Рейс с сюрпризом: самолет из Дубая в Москву совершил техническую посадку, удлинив полет на 2,5 часа

Пассажиры авиакомпании Utair стали участниками неожиданного приключения. Рейс UT-716, вылетевший вечером 17 января из Дубая в московский аэропорт Внуково, совершил незапланированную посадку в Грозном. Как рассказали туристы порталу TourDom.ru , экипаж объявил о подготовке к посадке уже в полете, а причину — дозаправку — объяснил лишь после приземления. В результате пятичасовой перелет растянулся на 7,5 часов.

Утром 18 января администрация Внуково сообщила, что весь багаж с этого рейса, не доставленный ранее, наконец прибыл в Москву. Этот факт натолкнул пассажиров на версию о причинах технической остановки. Они предположили, что самолет мог взять на борт дополнительный груз (возможно, тот самый багаж), из-за чего расчета топлива не хватило для беспосадочного полета до столицы.

Отметим, что рейс выполнялся на лайнере Boeing 737-800, чья максимальная дальность полета с полной загрузкой составляет 5,4 тысячи километров. Расстояние между Дубаем и Москвой — около 3,7 тысячи километров, что теоретически укладывается в возможности воздушного судна.

Редакция TourDom.ru обратилась в авиакомпанию Utair за официальными разъяснениями, однако на момент публикации ответа от перевозчика получено не было. Инцидент вызвал вопросы у пассажиров о логистике и планировании полетов.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир с рейса Новокузнецк — Москва разгромил дверь в аэропорту