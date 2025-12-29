Рейтинг влияния: топ-4 языков, которые правят миром в 2025 году

Исследование авторитетного справочника по языкам мира Ethnologue представило актуальный рейтинг языков, определяющий самые мощные инструменты глобальной коммуникации. Анализ охватывает как носителей, так и тех, для кого язык является вторым или иностранным, что дает полную картину его реального распространения в 2025 году.

С абсолютным преимуществом первое место в мировом рейтинге занял английский язык. Общее число говорящих на нем, включая всех, кто использует его для общения, достигло 1,53 миллиарда человек. Примечательно, что лишь для 390 миллионов из них английский является родным, что демонстрирует его беспрецедентную роль языка-посредника в международном общении, культуре и бизнесе.

На втором месте с результатом 1,18 миллиарда говорящих закрепился севернокитайский (мандаринский) язык. В отличие от английского, он сохраняет статус преимущественно родного языка для подавляющего большинства его пользователей.

Третье и четвертое места в топе разделили хинди (около 609 миллионов говорящих) и испанский язык (558 миллионов носителей и изучающих). Испанский при этом сохраняет высокую «чистоту»: 87% говорящих на нем — это его носители.

