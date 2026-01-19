Рекордные морозы придут в Москву и Подмосковье на неделе с 20 по 23 января: подробный прогноз

Рекордные за эту зиму морозы ожидаются в Москве и Подмосковье на неделе с 20 по 23 января, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, по словам эксперта, облачно и небольшой снег. В столице ночью -10…-8 градусов, местами до -13. Днем -6…-4.

«В Подмосковье ночью -13…-8, днем -9…-4. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Возможна гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду также облачно с небольшим снегом. В ночное время в Москве ожидается -7…-5, а днем -4…-2. По области облачно и небольшой снег. Ночью -9…-4, днем -7…-2. Ветер северо-западный, северный, 5-10 метров в секунду, и гололедица.

«В четверг, 22 января, облачно с прояснениями и небольшой снег. Днем осадки местами. В столице температура в течение суток -10…-8 градусов. По области -12…-7. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Также гололедица», — подчеркнул эксперт.

В пятницу, по прогнозу синоптика, облачно и без осадков. В ночное время температура опустится до -23…-18, днем поднимется до -20…-15 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. По предварительным данным, в субботу температура может достигнуть -26 градусов.

Атмосферное давление

В течение недели показатели атмосферного давления будут преимущественно ниже нормы. Во вторник — 755 мм ртутного столба. В среду показатели превысят норму и достигнут 751 мм ртутного столба. В четверг и пятницу снова окажутся ниже нормы, показав 756 и 758 мм ртутного столба.

Гипотоники особенно чувствительны к снижению атмосферного давления. Это может проявляться головной болью, ощущением сдавливания в висках, трудностями с концентрацией внимания и повышенной утомляемостью. Кроме того, у людей с хроническими болями, например, в суставах, может наблюдаться усиление болевых ощущений. Снижение атмосферного давления, часто сопровождающееся повышенной влажностью, негативно влияет на состояние людей с респираторными заболеваниями, особенно с бронхиальной астмой, у которых может развиться отек слизистых оболочек.

Ранее заслуженный врач РФ предупредил, что прогулка без шапки на морозе может привести к инсульту.