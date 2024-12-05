Рената Литвинова приехала в Москву, но лишь на время: стало известно, когда артистка может вернуться в Россию навсегда

Актрису Ренату Литвинову, сбежавшую из России в Европу, накануне заметили гуляющей по Москве. Как выяснилось позже, артистка приехала в РФ по делам лишь на время, но в будущем ее судьба может резко измениться, предсказала эзотерик Майя Королева.

Карты Таро показали Королевой, что Литвинова находится во внутреннем поиске и нуждается в уединении. Гадалка заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что актриса будет находить себя в разных местах, но привязанность к Москве у нее все равно останется. Столица по-прежнему является важной частью ее жизни.

«Полное возвращение в Россию может случиться, но не в ближайшем будущем», — увидела эзотерик.

Она не исключила, что после возвращения в Россию Литвинову могут ждать возрождение творческой энергии и новые успешные проекты. Однако карты также указали на внезапные изменения или вызовы в судьбе знаменитости, связанные с возвращением. Путь артистки будет насыщенным, но сложным — с большими возможностями для духовного и профессионального роста, заключила предсказательница.

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