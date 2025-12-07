Новогодний удар по кошельку: любимая «шуба» россиян резко подорожала

Фото: [ Приготовление салата из сезонных овощей с киноа/Медиасток.рф ]

Стоимость приготовления салата «сельдь под шубой» по классическому рецепту увеличилась за год. Согласно расчетам ассоциации «Руспродсоюз», затраты на ингредиенты для салата на четверых человек выросли на 9%, передает ТАСС.

Финальная цена набора продуктов для блюда составила около 294 рублей против примерно 270 рублей годом ранее. Для расчетов использовался рецепт, включающий соленую сельдь, картофель, свеклу, морковь, куриные яйца, репчатый лук и майонез.

Основной вклад в удорожание внесли два ингредиента. Цена на соленую сельдь за килограмм выросла более чем на 80 рублей. Стоимость майонеза также увеличилась.

При этом цены на овощную составляющую салата и яйца снизились. Картофель, лук, свекла и морковь подешевели. Десяток куриных яиц также стал стоить меньше.

