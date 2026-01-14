Обвинение Гуфа и карьера: эксперт дал оценку скандалу с участием рэпера

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) покинул Наро-Фоминский городской суд под подпиской о невыезде. Первое заседание по делу о «банном грабеже» прошло быстро и без признания вины со стороны музыканта и его соучастника Геворка Саруханяна. Gazetametro.ru выяснила у музыкального блогера и автора канала «Брокен Дэнс» Николая Редькина, как история повлияет на карьеру Гуфа и его участие в разных проектах.

Инцидент, ставший причиной разбирательства, произошел еще в октябре 2024 года на территории гостевого комплекса в деревне Малые Горки. По версии следствия, между арендаторами бани и братом администратора возникла ссора, в ходе которого потерпевшему были нанесены удары, а его телефон стоимостью 68 тысяч рублей был изъят. Сам Гуф в суде заявил, что «открытого хищения» не совершал.

Суд удовлетворил ходатайство защиты о запрете фото- и видеосъемки, разрешив только аудиозапись. Поскольку потерпевший не явился, рассмотрение дела было отложено до 30 января. При этом электронный браслет, ранее надетый на рэпера, сняли, сменив меру пресечения на более мягкую.

Для артиста, чья карьера давно существует в тесной связке с медийными скандалами, такие события не являются чем-то из ряда вон выходящим. Как отметил в беседе с Metro музыкальный блогер, «у Гуфа регулярно такое происходит».

«Вокруг Гуфа постоянно были какие-то скандалы, то распад группы, то бывшие участники про него что-то неприятное говорили, то он громко разводился с женой Айзой, потом расставался со следующими пассиями. И он регулярно присутствовал не только в наушниках своих поклонников, но и в новостях "желтой прессы"», — считает Редькин.

Он также напомнил, что Гуф остается одной из ключевых фигур российского рэпа 2000-2010-х годов, чей узнаваемый разговорный стиль и участие в группе Centr обеспечили ему прочное место в истории жанра.

Влияние текущего судебного процесса на карьеру артиста оценить сложно, учитывая его уже сложившуюся репутацию и завершенный в прошлом году прощальный тур. Как подытожил собеседник, рэпер вполне может превратить скандал в новую пластинку по аналогии, как делал это по мотивами «отсидки» в рехабе.

