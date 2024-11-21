Решение МУС уже ничего не значит: почему Нетаньяху не будет бояться ареста

Выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является демонстрацией того, что с точки зрения европейских либералов больше нет неприкосновенных, и они могут поступать так, как считают нужным, заявил политолог Виктор Щедрин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

МУС также выдал ордеры на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. По словам Щедрина, для господина Нетаньяху ордер на арест ничего не значит, потому что ситуация давно развивалась в эту сторону, он не боится принятого решения. Избранный президент США Дональд Трамп также не изменит своего отношения к Израилю после вердикта МУС, потому что для политика это «личная слабость», отметил эксперт. Республиканец настроен на дальнейшее взаимодействие с Тель-Авивом.

«Это просто показатель того, что в современном мире такие структуры, как Международный уголовный суд, уже ничего не значат. Потому что мы видели, что попытки нашего президента подвести под статью (в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, — прим. ред.) ни к чему не приводят», — напомнил Щедрин.

Политолог продолжил, что реального ареста Нетаньяху после решения МУС скорее всего ждать не стоит.

«Это такая демонстрация, что, наверное, с точки зрения европейских либералов больше нет неприкосновенных, они могут делать, как считают нужным, и пытаются тем самым ставить шпильки пришедшему к власти Трампу», — заключил он.

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