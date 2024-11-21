Россия стала главным поставщиком газа Евросоюзу: выгодно ли Москве обесточить Старый Свет — мнение экономиста

Несмотря на увеличение поставок в Китай и Турцию, России по-прежнему выгодно продавать газ Европейскому союзу (ЕС), поскольку цены для экспорта на Запад превышают другие направления, заявила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

РФ впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС, заняв долю в 23,74% в сентябре 2024 года. Европа продолжает покупать российское топливо, несмотря на санкционную политику Запада. Проданова объяснила, что странам Евросоюза невыгодно отказываться от сравнительно дешевого трубопроводного российского газа в пользу дорогостоящего сжиженного газа США.

«В настоящее время идет попытка диверсификации экспорта российского газа путем перенаправления части потоков в наиболее перспективный проект в данном направлении — турецкий газовый хаб. При этом основным потребителем турецкого хаба должен стать Евросоюз», — добавила эксперт.

В обозримом будущем европейцы не будут отказываться от закупки российского газа напрямую или в «обезличенном» виде через турецкий хаб и иных посредников, считает экономист.

«России на данном этапе выгодно поставлять газ в Европу из-за сравнительно высоких цен и необходимости дальнейшей диверсификации на случай ужесточения санкционной риторики», — заключила Проданова.

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