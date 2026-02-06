Запрет на перекуры и перерасчет зарплаты: что нарушает ТК РФ и как защитить свои права

Предложение не оплачивать время перекуров сверх установленной нормы может повлечь нарушение прав работника и тех гарантий, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов.

Ранее в СМИ сообщали, что россиянам будут резать зарплаты из-за перекуров, предупреждают эксперты. Если работник из-за опозданий, чаепитий, перекуров и других перерывов не отработал положенные часы, работодатель может не оплачивать их. Эксперт Углов напомнил, что сотрудник выходит на работу в установленное время и обязан выполнять свою трудовую функцию. При этом в течение рабочего дня у него могут быть перерывы, в том числе кратковременные — для посещения уборной комнаты, перекуров и иных естественных потребностей.

«Ключевым является не сам факт таких перерывов, а выполнение работником своей трудовой функции и установленного объема работы. Ограничение работника в праве на подобные перерывы, либо произвольный перерасчет заработной платы за это время может рассматриваться как нарушение трудовых прав. Трудовое законодательство не предусматривает возможности одностороннего уменьшения заработной платы работодателем по мотиву превышения времени перекуров», — пояснил юрист.

Если же перекуры носят чрезмерный характер и фактически приводят к неисполнению или ненадлежащему исполнению трудовых обязанностей, то у работодателя есть предусмотренные законом инструменты воздействия — прежде всего, меры дисциплинарной ответственности, такие как замечание или выговор, предупредил специалист.

«При систематическом нарушении трудовой дисциплины и отсутствии исправления со стороны работника возможна постановка вопроса о прекращении трудовых отношений в установленном законом порядке. Произвольный же перерасчет заработной платы, на мой взгляд, создает риск обращений работников в трудовую инспекцию и возникновения у контролирующих органов обоснованных вопросов к работодателю», — заключил Углов.

