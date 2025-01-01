Решительность и стойкость: стали известны главные особенности людей, родившихся в январе

«Они способны тщательно анализировать ситуации и принимать взвешенные решения. Это качество делает их хорошими стратегами, как в личной жизни, так и в карьере. Кроме того, январь приносит с собой ощущение ответственности. Эти люди активно заботятся о своих близких и часто занимают лидерские позиции в коллективе», — подчеркнула эзотерик.