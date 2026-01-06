Рев недр, цветение вод: ученые раскрыли тайну гигантских планктонных полей у берегов Антарктиды

Глубоко под ледяными водами Антарктиды ученые обнаружили удивительную связь между мощными тектоническими процессами и процветанием морской жизни. Согласно новому исследованию, опубликованному в авторитетном журнале Nature Geoscience, подводные землетрясения играют ключевую роль в формировании колоссальных скоплений фитопланктона, которые являются основой всей пищевой цепи Южного океана.

Основное внимание исследователей привлек вулканический хребет, расположенный на глубине около 1800 метров на стыке австралийской и антарктической тектонических плит. Этот район испещрен гидротермальными источниками, извергающими богатую железом воду, которая питает микроскопический планктон. Ученые установили, что сейсмическая активность вызывает мощные выбросы этих питательных веществ с глубин, которые поднимаются на поверхность и стимулируют масштабное цветение планктона, охватывающее сотни тысяч квадратных километров. Например, в 2014 году площадь такого цветения сравнялась с территорией Новой Зеландии.

Джозеф Резинг, глубоководный биохимик из Школы океанографии Вашингтонского университета, который не участвовал в данном исследовании, отозвался о его результатах крайне положительно. Он заявил, что работа предоставляет убедительные доказательства того, что именно глубоководные землетрясения помогают снабжать питательными веществами жизнь на поверхности океана.

Авторы исследования подчеркивают глобальное значение этого открытия. Массовое цветение планктона в Южном океане является важнейшим регулятором уровня углекислого газа в атмосфере, напрямую влияя на то, сколько антропогенного CO₂ поглощается из воздуха. Кроме того, если выбросы из гидротермальных источников могут достигать поверхности быстрее и в больших объемах, это означает, что и углекислый газ, который они содержат, может попадать в атмосферу интенсивнее, чем предполагали текущие климатические модели. Как отметила одна из исследователей, мы явно недооцениваем некоторые физические механизмы, действующие в Южном океане.

