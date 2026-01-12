Резкое похолодание обрушится на Москву и Московскую область на неделе с 13 по 16 января

Похолодание до -16 градусов ожидается в Москве и Московской области на неделе с 13 по 16 января, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, по словам эксперта, ожидается облачность с прояснениями. По области местами снег, днем небольшой.

«Ночью в столице -10…-8, днем -9…-7 градусов. Ночью по области -12…-7 градусов, днем -11…-6. Ветер западной четверти, 1-6 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 14 января, облачно, ночью местами небольшой, днем умеренный снег.

«Температура ночью в Москве -11...-9, местами до -15. Днем -8…-6, местами до -10. По области ночью -13...-8, местами до -18, днем -10...-5 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду», — добавил Ильин.

В четверг облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в столице -8…-6 градусов, днем -6…-4.

«По области ночью -10…-5, днем -9…-4 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду», — продолжил синоптик.

Фото: [ медиасток.рф ]

В пятницу, 16 января, облачно, преимущественно без осадков. Температура ночью -16…-11, днем -14…-9 градусов. Ветер восточный, 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление

Во вторник и среду показатели атмосферного давления будут ниже нормы — 749 и 753 мм ртутного столба. В четверг чуть выше нормы — 754 мм ртутного столба. Уже в пятницу давление снова окажется ниже нормы, достигнув 758 мм ртутного столба.

Повышение атмосферного давления несет риски для лиц с гипертонией, а также для тех, у кого наблюдаются сбои сердечного ритма и нарушения проводимости. Это обусловлено возможной дестабилизацией имеющихся патологий и ухудшением общего состояния.

Снижение атмосферного давления в большей степени ощущают люди с пониженным артериальным давлением (гипотоники). В числе возможных симптомов: цефалгия, ощущение сдавливания в области висков, снижение способности к концентрации внимания, быстрая утомляемость, усиление проявлений хронической боли (например, в суставах) и ухудшение состояния при респираторных заболеваниях, в частности, при бронхиальной астме, вызванное отеком слизистых оболочек из-за повышенной влажности воздуха.

