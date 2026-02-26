Резкое потепление: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на выходные

В Москве и Подмосковье в выходные дни, 28 марта и 1 марта, потеплеет до +4 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в столице в субботу ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде снега.

«Температура ночью составит -3...-1, днем +1…+3 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье в Москве ночью будет облачно и небольшой снег.

«Ночью ожидается температура 0...+2 градуса, днем +2...+4 градуса. Ветер западный, 6-11 метров в секунду. Местами гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник, 2 марта, ночью облачно с прояснениями и снег. Температура в течение суток будет держаться на уровне от -2 до +3 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

