«Результаты неутешительные»: выяснилось, какой диагноз могли поставить Розе Сябитовой

Роза Сябитова сообщила о боли в руке, появившейся во время съемок одного из реалити-шоу. По ее словам, результаты неутешительные — Сябитову ждет операция. Однако полной картины она не раскрывает. Какой диагноз может скрывать ведущая «Давай поженимся», интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

По его словам, боль в области руки у пациентов старше 60 лет — довольно частая причина обращений, и ее природа может быть самой разной.

«В этом возрасте естественные возрастные изменения затрагивают суставы, мышцы, сухожилия и нервы. Они становятся более чувствительными к нагрузкам, микротравмам и напряжению, которое накапливается годами. Так, боль в руке у женщин старшего возраста, в частности, может быть связана как с заболеваниями суставов — артрозом, артритами, воспалением сухожилий, — так и с нарушением работы нервов или мягких тканей», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также боль может быть связана с возрастными изменениями, остеопорозом, перенесенной травмой или системными заболеваниями, которые нередко проявляются в области рук, подчеркнул эксперт.

«Назначение МРТ в подобной ситуации абсолютно оправдано. Метод позволяет увидеть не только состояние костей, но и мягких тканей, связочного аппарата, нервных корешков», — отметил врач.

Что касается участия в телепроектах или другой активной деятельности — здесь нет строгих ограничений, связанных только с возрастом, добавил он.

«Решение зависит от того, что покажет диагностика, как выражена боль и не провоцирует ли нагрузка ухудшение состояния. Если работа связана с длительным напряжением, стрессом или неудобными позами, действительно лучше временно снизить активность, чтобы не усиливать болевой синдром. Главная рекомендация — не игнорировать симптомы, завершить обследование и действовать в соответствии с назначениями врача», — заключил Еременко.

