Риск инсульта и инфаркта стал выше: в Москве установилось высокое атмосферное давление — как спастись

В пятницу, 7 февраля, москвичи столкнулись с высоким атмосферным давлением 775 мм рт. ст. Нормальный показатель для региона составляет 749 мм рт. ст. При повышении атмосферного давления возрастает число случаев инфаркта, инсульта и гипертонического криза. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Высокое атмосферное давление сохранится в Москве и области в течение выходных, прогнозируют синоптики Гидрометцентра России. В ночь с пятницы на субботу оно вовсе достигнет 777 мм рт. ст., днем 8 февраля ожидается 775 мм рт. ст. В воскресенье, 9 февраля, атмосферное давление упадет до 771 мм рт. ст.

При повышении уровня атмосферного давления, прежде всего, страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, головного мозга, отметил Осипов. Этот период может сопровождаться головными болями, плохим самочувствием, повышением артериального давления, нарушением ритма сердца и даже работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

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«Возникает риск острого нарушения мозгового кровообращения, гипертонических кризов и инфарктов», — предупредил врач.

Следует избегать физической нагрузки и стресса. Кроме того, необходимо соблюдать режим сна, не переедать в течение дня, употреблять достаточное количество жидкости и богатых калием продуктов, в частности творога, кураги и бананов, посоветовал специалист.

Пить кофе, чай и другие тонизирующие напитки при повышенном атмосферном давлении желательно только в случае сонливости и слабости. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. Эксперт посоветовала взбодриться с помощью контрастного душа или настойки женьшеня и лимонника.

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«Людям с хроническими заболеваниями сосудов и сердца лучше тщательно контролировать давление и частоту приема лекарств. Можно принять дополнительную дозу лекарств, если давление повышенное, или разделить стандартную дозу, если давление упало», — заключила Малиновская.

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