Риск спазмов и кишечных расстройств: выяснилось, при каких заболеваниях стоит ограничить употребление арбуза и дыни

Арбуз и дыня — популярные сезонные бахчевые культуры, в которых содержатся различные витамины и фитонутриенты. Несмотря на пользу этих продуктов для организма, избыточное потребление — это игнорирование индивидуальных противопоказаний, которое может нанести вред здоровью, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

По словам эксперта, арбуз на 90-92% состоит из воды, его энергетическая ценность составляет около 25-30 ккал на 100 грамм.

«Дыня содержит 88-90% воды, калорийность — 35-40 ккал на 100 грамм. Несмотря на эти «легкие» показатели, арбуз и дыня относятся к продуктам с умеренным гликемическим индексом. А это значит, что пациентам с сахарным диабетом второго типа можно насторожиться», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Клетчатка и органические кислоты, содержащиеся в дыне и арбузе, могут вызывать диспепсические расстройства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

«Безопасная доза потребления бахчевых культур у здорового взрослого человека составляет не более 500 грамм арбуза в день, дыни — 300 грамм, но ее не рекомендуется употреблять на голодный желудок или в сочетании с другими продуктами. Для детей старше трех лет допустимы меньшие объемы: 100-200 грамм арбуза и 100 грамм дыни», — добавила Сластен.

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Осторожными при употреблении арбуза и дыни, которые содержат легкоусвояемые углеводы, высокую концентрацию органических кислот и обладают слабовыраженным мочегонным действием, также следует быть пациентам с хроническими заболеваниями почек.

«Это опасно из-за избыточного приема жидкости в сочетании с калием (особенно в дыне). Если есть проблемы, связанные с желудком и сердцем, арбуз при избыточном употреблении может способствовать перегрузке малого круга кровообращения», — подчеркнула врач.

Кроме того, хранить разрезанные плоды более суток нельзя, поскольку возрастает риск бактериального загрязнения. Не стоит употреблять арбуз и дыню в охлажденном виде в больших количествах. Это может спровоцировать риск спазмов и кишечных расстройств.

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