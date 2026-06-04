В Подмосковье пройдет масштабная донорская акция

Масштабная донорская акция пройдет в Подмосковье с 8 по 14 июня. Она приурочена ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня. Мероприятие организуют «Волонтеры Подмосковья» совместно с Министерством здравоохранения Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«В этот раз мы решили объединить усилия с Министерством здравоохранения и отметить Всемирный день донора крови масштабно — кроме традиционных пунктов сбора будут работать дополнительные мобильные точки. Приглашаю всех присоединиться к акции!» — отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

К участию приглашаются все совершеннолетние жители, не имеющие противопоказаний. Ознакомиться с информацией о подготовке к донации можно на сайте «Волонтеров Подмосковья». Там представлен полный список адресов стационарных и выездных пунктов сбора крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за последние пять лет в Подмосковье открыли более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий.