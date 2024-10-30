Роман Сердюкова и Бородиной станет разочарованием: у блогера и телеведущей есть скрытые намерения

Телеведущая Ксения Бородина заявила , что ее роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым не пиар, а реальные чувства. Действительно ли блогер любит свою спутницу или стремится прославиться за счет ее громкого имени, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, отношения Бородиной и Сердюкова напоминают ветра судьбы и извиваются между страстью и расчетом. Пару ждут разрушительные перемены, эзотерик предупредила о несоответствии между внешним обликом и внутренним состоянием. Однако между телеведущей и блогером существует крепкое влечение, где страсть смешивается с борьбой за власть и контроль. Алексеева предположила, что чувства Бородиной и Сердюкова проходят период, который требует переосмысления.

Несмотря на страсть, в паре могут быть обман или скрытые намерения со стороны обоих партнеров. Возлюбленные стремятся ко взаимопониманию, но эзотерик предсказала им горечь потерь и разочарований. Бородина и Сердюков одновременно испытывают искренние чувства и неуверенность.

Алексеева заключила, что между телеведущей и блогером существует эмоциональная связь, но она окружена множеством препятствий и сложностей.

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