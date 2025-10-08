Роналду стал первым футбольным миллиардером в мире: как он обошел Месси и что будет дальше с их карьерой

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние, по данным Bloomberg Billionaires Index, достигло 1,4 млрд долларов. Таким образом, португальская суперзвезда установил новый финансовый рекорд для мира спорта, опередив всех коллег по уровню личного капитала. Рост его состояния связан не только с футбольными контрактами, но и с многолетней диверсификацией доходов — от бренда CR7 до гостиничного бизнеса. На фоне этого успеха сравнение с Лионелем Месси, вечным конкурентом Роналду, вновь стало предметом обсуждения. Что известно о доходах лучших футболистов мира в истории, и когда их карьера подойдет к концу, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Миллиардер, бренд и действующий лидер

По данным Bloomberg, Роналду стал первым футболистом, чье состояние превысило миллиард долларов, и на октябрь 2025 года оно оценивается в 1,4 млрд долларов. Эта сумма включает спортивные доходы, коммерческие контракты, доли в бизнесе и объекты недвижимости. Forbes оценивает его годовой доход в около 275 млн долларов (включая зарплату в клубе и рекламные соглашения), что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Футболист владеет несколькими домами и инвестиционными объектами в разных странах. Среди известных владений — вилла на острове Мадейра, особняк в элитном районе Quinta da Marinha в Португалии, а также недвижимость в Испании, Италии и Великобритании. Кроме того, Роналду активно развивает собственные бренды и участвует в гостиничном бизнесе. Совместно с португальской сетью Pestana он создал отели Pestana CR7, а также открыл музей CR7 в Фуншале, посвященный своей карьере.

Фото: [ соцсети ]

Бренд CR7 охватывает одежду, обувь, парфюмерию и аксессуары, а также включает сеть фитнес-клубов CR7 и клиники Insparya, специализирующиеся на трансплантации волос. Помимо этого, Роналду инвестирует в спорт, туризм и технологии. Его бизнес-модель считается одной из самых успешных в спорте — он сумел превратить свое имя в устойчивый глобальный бренд, оцениваемый сотнями миллионов долларов.

При этом Роналду до сих пор продолжает профессиональную карьеру: летом 2025 года он продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. Несмотря на 40-летний возраст, футболист сохраняет высокий уровень физической подготовки и не объявлял о намерении завершить карьеру. Однако в Сети и в футбольных СМИ фигурирует версия о том, что карьера португальской звезды завершится после Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Роналду вновь попытается завоевать заветный для себя Кубок мира и завершить карьеру футболиста на мажорной ноте. Такая же участь может ждать и его извечного соперника — Лионеля Месси.

Стабильность, инвестиции и новая глава в США

Аргентинец Лионель Месси также входит в число богатейших спортсменов планеты, однако его состояние оценивается ниже, чем у Роналду. По данным Celebrity Net Worth и других финансовых изданий, капитал Месси составляет около 850 млн долларов. Его доходы формируются за счет контракта с клубом «Интер Майами», рекламных соглашений и активов в недвижимости.

Фото: [ соцсети ]

В конце 2024 года Месси запустил собственный инвестиционный фонд недвижимости, который дебютировал на бирже с капитализацией 223 млн евро. В портфель фонда вошли семь отелей в Испании и Андорре, а также офисные помещения и апартаменты в Барселоне. Помимо этого, футболист владеет особняком во Флориде стоимостью 10,75 млн долларов и, по данным американских СМИ, планирует приобрести несколько квартир в люксовом комплексе Cipriani Residences Miami. Такой подход к инвестициям показывает, что Месси делает ставку на стабильные активы и долгосрочную доходность.

Месси также развивает несколько направлений за пределами футбола. Он запустил линию напитков Más+, а также продакшн-компанию 525 Rosario в партнерстве с американским медиахолдингом Smuggler Entertainment. При этом структура его бизнеса остается более консервативной, чем у Роналду: Месси делает ставку на недвижимость и лицензированные проекты, а не на активную экспансию личного бренда.

Месси до сих пор продолжает выступать за «Интер Майами», с которым подписал контракт в июле 2023 года сроком на 2,5 года — до конца сезона 2025. Пока он не объявлял о завершении карьеры, однако текущий договор может стать последним в его профессиональной биографии, если не будет продлен.

