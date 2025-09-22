Рош ха-Шана 2025: смысл, традиции и запреты еврейского Нового года

Вечером 22 сентября у евреев всего мира начнется празднование Рош ха-Шана — еврейского Нового года. Праздник продлится до вечера 24 сентября и станет началом 5786 года по еврейскому календарю. История и традиции — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Смысл и традиции

Рош ха-Шана в переводе с иврита означает «голова года». В иудейской традиции этот день связан с сотворением мира, а точнее — с созданием первого человека, Адама. Считается, что именно в эти дни Всевышний открывает «книги судеб» и решает, что ждет каждого человека в новом году.

Праздник открывает так называемые Десять дней раскаяния, которые завершаются Йом Кипуром, Днем искупления. Эти дни предназначены для духовного переосмысления, молитв и покаяния.

Неотъемлемая часть праздника — трубление в шофар, баранью роговую трубу. Ее звуки в синагоге символизируют духовное пробуждение и призыв к покаянию. В первый день Рош ха-Шана совершается обряд Ташлих: верующие отправляются к реке, морю или озеру, читают молитвы и бросают в воду хлебные крошки, символически освобождаясь от грехов.

Фото: [ istockphoto.com/stellalevi ]

Праздничная трапеза также имеет особое значение. На стол подают яблоки, обмакнутые в мед, как знак пожелания сладкого года. Едят гранаты, символизирующие множество добрых дел и заповедей. Круглая хала напоминает о цикличности времени и непрерывности жизни. В эти дни принято приветствовать друг друга словами «Шана това!», что означает «Счастливого года!».

Запреты и особенности празднования

С точки зрения еврейского закона, Рош ха-Шана относится к категории йом тов — святых дней, сопоставимых с субботой. В этот период запрещены работа, письмо, использование электричества и зажигание огня.

Вместе с тем празднование имеет и свои особенности. Разрешается готовить пищу и переносить огонь, если он был зажжен заранее, до наступления праздника. Эти правила действуют в оба дня, так как Рош ха-Шана всегда отмечается два дня подряд, даже в Израиле, где большинство других праздников ограничиваются одним днем.

