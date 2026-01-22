Роскошь или доступность? Почему туристы могут предпочесть Сочи более дешевые горнолыжные курорты

Ассоциация туроператоров России представила предварительные итоги январского сезона в Сочи и прогнозы на февраль. Данные показывают, что загрузка отелей в новогодние праздники на курорте «Роза Хутор» составила 72%, что на 2,5% ниже показателя прошлого года. На «Красной Поляне» загрузка сохранилась на уровне 75%.

Анализ продаж турпакетов выявил разнонаправленную динамику. Так, туроператор «Дельфин» зафиксировал двукратный спад спроса, а у «Русского Экспресса» продажи упали на 19%. По данным компании FUN&SUN, средний чек на поездку для двух человек составил около 145 тысяч рублей.

Прогнозы на февраль, традиционно считающийся пиковым месяцем, среди операторов разнятся. «Интурист» ожидает роста турпотока на 25–30%, а «Мультитур» рассчитывает на увеличение на 10–15% при условии устойчивого снежного покрова. Ряд других участников рынка, напротив, предсказывают стагнацию или даже снижение спроса.

Основным сдерживающим фактором эксперты называют высокую стоимость отдыха. Расчет минимального бюджета на пять дней для двоих в Сочи выглядит так: проживание в отелях «Красной Поляны» — от 40 до 55 тыс. руб., авиабилеты из Москвы туда-обратно с багажом — около 60 тыс. руб., ски-пасс на двоих — еще 55 тыс. руб. Таким образом, базовый тур без питания, проката инвентаря и развлечений стартует от 155 тысяч рублей.

Из-за такой ценовой планки эксперты предупреждают, что Сочи может столкнуться с возросшей конкуренцией со стороны более бюджетных горнолыжных направлений, таких как Домбай и Архыз.

Ранее сообщалось, что отдых на Красной Поляне в Сочи превратился в давку среди тысяч туристов.