Роскошный новогодний стол и налоговая: могут ли икра и лобстеры стать поводом для проверки

Фото новогоднего стола явно не станут поводом для проверок со стороны налоговой службы. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» в ответ на публикации в СМИ заявила адвокат, кандидат юридических наук, старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», налоговый консультант, доцент Марина Жирова.

Ранее сообщалось, что «богатый» новогодний стол может привлечь внимание налоговых органов. Как уточняется, сейчас специалисты анализируют финансовое положение граждан не только по поступлениям на банковские счета, но и по уровню расходов. Если траты человека на праздничное застолье значительно превышают его официальные доходы, у проверяющих могут возникнуть вопросы о возможном сокрытии реального заработка. Адвокат Жирова подчеркнула, что таких оснований в Налоговой кодексе РФ нет.

«Доходы физических лиц налоговая в принципе может проверять только в двух случаях: в рамках камеральной налоговой проверки, когда сам гражданин подает декларацию 3-НДФЛ, декларируя доходы за предыдущий год, либо когда он продал недвижимость, а декларацию подать «забыл», а также в рамках выездной налоговой проверки за три года. Но таковых в масштабах всей страны за год около 150 штук, поэтому обычным физическим лицам здесь нечего опасаться», — пояснила эксперт.

Как правило, такие проверки проводятся для бизнесменов, утративших статус ИП, или бенефициаров бизнеса, отметила специалист.

«Разглядывание икры и лобстеров на чужих новогодних столах поводом для проверки быть не может. В то же время информация из соцсетей используется налоговыми органами для доказывания фактов нарушения налогового законодательства. Так, например, недавно в одном из дел видео с корпоратива компаний стало доказательством факта дробления — организации утверждали, что являются полностью независимыми, а налоговая установила, что корпоративы они гуляют вместе. Конечно же, это не было единственным доказательством по делу — как и не может им стать видео новогоднего стола», — заключила Жирова.

Ранее стало известно, что изменится для автомобилистов в 2026 году.