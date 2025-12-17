«Россети Северо-Запад» оштрафовали после проверки, выявившей риск для отопительного сезона в Карелии

Прокуратура выявила грубые нарушения в работе энергетической компании «Россети Северо-Запад», которые создают прямую угрозу надежности теплоснабжения в преддверии зимы. По данным ведомства, сетевики не предпринимают достаточных мер для контроля технического состояния оборудования, что чревато авариями и может поставить под срыв прохождение отопительного сезона.

Поводом для очередной проверки послужил инцидент в Карелии, где из-за нарушений в работе этой же организации без электричества остались около 700 жителей. Расследование показало системные проблемы, и по его итогам компания была привлечена к административной ответственности. Суд назначил энергетикам штраф в размере 40 тыс. руб.

На этом надзорные меры не завершились. Прокуратура продолжает мониторить ситуацию, требуя от «Россети Северо-Запад» срочно устранить все выявленные недостатки для обеспечения бесперебойной работы жизненно важной инфраструктуры в холодный период.

