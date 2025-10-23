Россия может потерять ключевого покупателя нефти — как отказ Индии ударит по экономике

Индия готова резко сократить закупки российской нефти после введения санкций, передает Reuters со ссылкой на источники. И связано это с тем, что США вводят санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Откажется ли Нью-Дели от нефти, и ударит ли это по обычным россиянам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Верный союзник

Как пишет Reuters, Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти со скидкой при морских перевозках после начала СВО на Украине в 2022 году. За первые девять месяцев этого года она импортировала около 1,7 млн баррелей в день. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» напомнил, что агентство Reuters не является официальном лицом индийской дипломатии.

«Поэтому доверять им не стоит, они могут выдавать желаемое за действительное. Необходимо опираться только на заявления официальных лиц: индийского правительства, либо бизнеса. Я абсолютно убежден, что Индия не откажется от закупки российского сырья и товаров. Причем она даже их не снизит, а, скорее всего, будет применять меры для ухода или обхода санкций», — пояснил эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/Ministry of Tribal Affairs ]

Специалист напомнил, что Россию и Индию связывают самые разнообразные отношения: дружеские, исторические и коммерческие.

«Потеря выгоды, которая может повлечь отказ от отношений с Россией, Индия ничем не восполнит. Ведь Соединенные Штаты никак им это просто физически не смогут компенсировать», — заключил Аграновский.

Лазейки в санкциях

В свою очередь кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что вероятность на сокращение поставок нефти в Индию есть.

«Индия — вторая будущая экономика мира после Китая. Это действительно хороший партнер. И в плане поставок страна является выгодным партнером для России», — считает специалист.

При этом эксперт напомнила, что Индия покупает российскую нефть по цене ниже установленной планки для недружественных России стран.

«Индия — выгодный партнер, от них идет стабильное поступление нефтедолларов за последние два-три года. В то же время мы живем в тот период, когда ничего не стабильно. И нужно ожидать, что необходим будет новый партнер и новый контракт. Поэтому правительство РФ, как и компания “Роснефть”, которая работает в Индии, находится в поиске постоянного нового партнера. Сказать, что мы заметим отказ от нефти, что это дойдет до каждого гражданина России, нельзя. В краткосрочном периоде, в течение года, компания “Роснефть” и нефтегазодобывающая система России будут перестраиваться сначала на поиск, а потом уже под нового партнера», — выразила мнение экономист.

Как заверила эксперт, у Москвы и Нью-Дели есть шансы найти лазейку в санкционной политике Запада.

«Правительство РФ было готово к решению о санкциях, сейчас будут искать варианты, как поставлять нашу нефть Индии, в долгосрочном периоде это поиск партнера-заменителя», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что в России все меньше супермаркетов и гипермаркетов.