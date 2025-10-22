В России все меньше супермаркетов и гипермаркетов: как это скажется на ценах — ответ неожиданный

В России продолжается сокращение количества супермаркетов и гипермаркетов. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщил изданию Коммерсантъ, что это связано высокой ключевой ставкой, которая делает открытие новых супермаркетов, и особенно гипермаркетов, экономически невыгодным. Повлияет ли эта тенденция на цены товаров в небольших сетевых магазинах, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт подчеркнула, что от количества маркетов конечная цена на товар практически не зависит. Нельзя однозначно сказать, что при сокращении количества супермаркетов и гипермаркетов цены вырастут. Скорее, тенденция будет обратной.

«Всемирная пандемия Covid-19 в определенной степени изменила потребительские привычки наших сограждан, которые стали меньше тяготеть к крупным торговым центрам, предпочитая небольшие магазинчики в шаговой доступности или онлайн-заказы с доставкой. Это привело к тому, что количество супермаркетов и гипермаркетов в последние несколько лет ежегодно сокращалось, достигнув в 2025 году 21% в общем объеме розничной торговли», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А за первые три квартала 2025 года, продолжила она, было закрыто более 185 тыс. квадратных метров общей торговой площади.

«Люди все чаще предпочитают совершать покупки небольшими партиями, но ежедневно, что нивелирует ценовые преимущества, которые раньше предлагали гипермаркеты. Магазины «у дома», предлагающие товары по более низким ценам, — вполне перспективный формат на российском рынке сегодня», — подчеркнула эксперт.

При этом ритейлеры сокращают ассортимент, оставляя на полках только наиболее популярные марки. Менее востребованные товары все чаще перемещаются в онлайн-сегмент.

«Оптимизация расходов ритейлеров в конечном счете определяет и ценовую политику. И механизмы экономии здесь очевидны — более дешевая аренда, меньшие площади по сравнению с традиционными супермаркетами, ограниченный выбор и упрощенная выкладка, минимальный штат сотрудников», — заключила Проданова.

