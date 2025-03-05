Россиянам хотят дать дополнительные выходные на Пасху и Святую Троицу: протоиерей объяснил, зачем это нужно

Для поддержки православных христиан в Госдуме предложили сделать дополнительные выходные в дни Пасхи и Святой Троицы. Такая инициатива, по мнению парламента, может поддержать исторические и духовные традиции и подчеркнуть значение православия. Для чего православным верующим дополнительные выходные и почему они на самом деле нужны, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

По его словам, дополнительные выходные имеют смысл, потому что многие люди, отмечая Пасху, действительно в них нуждаются.

«Потому что это дает возможность спокойно провести праздник, побыть со своими близкими, сходить в храм и много другое. Плюс ко всему, в Госдуме правильно сказали, что это необходимо еще для поддержки православия», — пояснил священнослужитель интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также, продолжил протоиерей, в какой-то степени это можно назвать и воспитательным моментом.

«Необходимо восстанавливать и возвращать на место наши праздники. Если людям дадут выходные, люди будут об этом говорить, чтить эти дни. Это тоже важно», — заключил священнослужитель.

Ранее стало известно, когда в 2025 году празднуется Пасха.