Россиянам напомнили, как в 2005 году представили редкую версию «Волги» ГАЗ-311055

Автомобиль был создан для сегмента VIP-такси и представительского транспорта. От стандартной модели его отличала удлиненная на 300 миллиметров колесная база: из них 110 миллиметров прибавили передним дверям, а 190 миллиметров — задним. Это позволило увеличить пространство для пассажиров на втором ряду.

Внешне машина не слишком выделялась, но интерьер получил смелое оформление. Двухцветная отделка салона, вставки «под дерево», круглые дефлекторы с хромированными кольцами, изящные ободки циферблатов на синем поле — все это должно было создать ощущение премиальности. Климатическая установка стала одним из немногих современных на тот момент решений.

Технических новшеств было немного: травмобезопасная рулевая колонка от ГАЗ-3111 и измененный привод стояночного тормоза. При этом автомобиль оставался прожорливым и медлительным, что не соответствовало имиджу представительского транспорта.

Назначенная роль VIP-такси не вызвала интереса у рынка. Всего было выпущено лишь 60 экземпляров, что сделало эту версию настоящей редкостью для коллекционеров и ценителей отечественного автопрома. Сегодня ГАЗ-311055 — один из самых необычных и малоизвестных проектов Горьковского автозавода.

