Шансы призрачны: выяснилось, смогут ли фанатки Филиппа Киркорова вернуть деньги за несостоявшиеся концерты

Фанатки Филиппа Киркорова, которые не смогли попасть на концерт из-за отмены, вряд ли смогут вернуть впустую потраченные на билет средства, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. Подробнее о ситуации — в материале.

Должен фанаткам 70 тыс. рублей

Ранее Киркоров проиграл суд со своими поклонницами из Ростова и Краснодара. Женщины не попали на концерт кумира во время пандемии в 2020-м году, а потом снова — в 2022-м. Однако певец не выплатил долг на сумму 70 тыс. рублей, поэтому его ищет ФССП.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, артист предоставил неверные данные в ЕГРЮЛ своей копании ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». На данный момент счета уже заблокированы.

Шансы призрачны

По словам юриста, если компания закрылась, то необходимо проделать достаточно долгий путь, а шансы вернуть какие-либо деньги — призрачны.

«Кроме того, если компания являлась продакшн-деятельностью, то есть продвигала, планировала гастроли артиста, но, собрав деньги, в данный момент закрылась, то в случае, если этот вопрос будет рассматриваться как уголовное дело по факту мошенничества, виновные будут привлечены и к уголовной ответственности, и в том числе будут нести ответственность перед фанатками, которые лишились возможности посетить концерт», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Также юрист подчеркнул, что название «Киркоров корпорейшн» еще не означает, что он является ее бенефициаром.

«Компания могла с рекламной целью таким образом использовать имя. Возможно, даже можно было бы ожидать того, что Филипп Киркоров к ней отношения напрямую не имеет, а имеет договорные отношения по продвижению планирования его концертов, продажи билетов. Тогда в случае незаконного использования его имени и отчества, он даже имел бы право предъявить им иск за нарушение авторских прав, так как это принадлежащая ему интеллектуальная собственность», — добавил Капштык.

В любом случае, продолжил он, вопросом будут заниматься органы дознания.

«К тому же странная информация о том, что в отношении Киркорова имеется дополнительное производство на 70 тыс. рублей. Пример для людей, который показывает медийная персона, это некрасиво», — заключил юрист.

