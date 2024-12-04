Россияне массово заболевают микоплазменной инфекцией: стоит ли ее бояться и основные симптомы

Число детей, заболевших микоплазменной инфекцией в Бурятии, за год стало в пять раз больше. В прошлом году было зафиксировано 26 случаев, а в этом госпитализировали уже 135 человек. Однако инфекция распространяется не только в Бурятии, но и во всех регионах Российской Федерации, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, регистрация заболевания проводится по результатам лабораторных исследований, которые назначаются при госпитализации пациента в стационар или при амбулаторном лечении.

«Диагностика достаточно проста: проводится ПЦР-тест, который дает результат уже на второй день. Случаи микоплазменной инфекции мы регистрирует при обследовании пациентов и в Домодедовской больнице. Они достаточно единичны, но имеют место быть», — пояснил главврач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на рост заболеваемости, бояться инфекции не стоит. Она достаточно известна, и количество заболевших вырастает в неблагоприятный осенне-зимний период, продолжил врач.

«Я не скажу, что это какая-то вспышка и она бушует. Просто улучшилась диагностика микоплазменной инфекции, стали чаще обследовать пациентов. Поэтому и выявляется она чаще», — добавил Осипов.

Чаще всего заболевания проявляется в виде микоплазменной пневмонии, которая характеризуется повышением температуры, кашлем и насморком.

«Нередко возникает и так называемая «типичная» пневмония при этой инфекции. Лечится она специальными препаратами, которые воздействуют на микоплазму, поэтому ничего страшного в ней нет», — заключил специалист.

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