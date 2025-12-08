Россияне в панике скупают видеокарты: будут ли дефицит и взлет цен на максимум в 2026 году

Волна популярности искусственного интеллекта достигла российского рынка компьютерной техники: пользователи массово закупают видеокарты для персональных компьютеров, опасаясь их подорожания. Об этом «Известиям» рассказали представители ритейлеров и торговых площадок. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, ожидать ли дефицита техники из-за резкого всплеска продаж.

Как напомнила эксперт, во всем мире растет стоимость оперативной памяти в связи с тем, что мир переходит на цифровую продукцию.

«Любой ресурс имеет свои границы, и виртуальная память тоже имеет границы. Поэтому во всем мире растет цена на этот ресурс. Второй момент — российский рынок ограничены условиями санкций: это доставка, логистика и работа со странами-производителями. Поэтому с этим и связан всплеск», — пояснила специалист.

Третий момент связан с технологическим сбором, который вступает в силу с 1 января 2026 года, подчеркнула эксперт.

«Поэтому декабрь получил тройной эффект: мировой, российский и эффект фискального характера в виде технологического сбора», — выразила мнение она.

При этом экономист заверила, что глобального дефицита видеокарт в РФ не ожидается.

«Дефицита не будет, а рост цен — да. Дефицит может быть спровоцирован как дополнительным спросом, так и дополнительно создаваемым ажиотажем со стороны поставщиков, дабы оправдать эту цену. Если для покупателя это слишком высокая цена, то можно переждать. Даже в связи с наступлением технологического сбора цена в 2026 году может быть меньше по истечению этого всплеска. Либо мы получим к концу 2026 года новые технологические решения, которые будут стоить дешевле», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, почему ИИ так легко навязывает ненужные вещи пользователям.