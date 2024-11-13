Российские демографы призвали привязать размер пенсии к числу детей: в Госдуме напомнили о другом варианте

Российским законодательством уже предусмотрена взаимосвязь между количеством рожденных детей и пенсией, заявила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в ответ на предложение демографа и аналитика Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимира Тимакова привязать размер пенсии к числу рожденных и воспитанных детей — делать расчет не только из трудового, но и из родительского вклада в общество.

Депутат сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что право на досрочную пенсию тесно связано с числом детей. Мама 3-х детей может выйти на пенсию на 3 года раньше. Родившая и воспитавшая до 8-летнего возраста 4-х детей женщина вправе отправиться на заслуженный отдых на 4 года раньше. Мамы 5-ти и более детей могу уйти на пенсию в 50 лет, получив от государства соответствующие преференции.

Несмотря на то, что в период ухода женщины за ребенком работодатель не перечисляет в Соцфонд страховые взносы на пополнение пенсии, государство учитывает эти средства за свой счет. Россиянкам начисляют 1,8 ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты) за каждый год по уходу за 1-м ребенком, 3,6 ИПК — за 2-го ребенка и 5,4 — за 3-го и последующих, пояснила Бессараб.

«Всего можно заработать 6 лет страхового стажа, который учитывается с каждым начислением пенсии за период ухода за ребенком. Конечно, будет дальнейшее продвижение, гуманизация законодательства. Но и сегодня те условия, которые мамы получают, достаточно неплохие», — отметила парламентарий.

Она добавила, на данный момент бюджет сбалансирован, если возможность расширения поддержки появится, ее будут рассматривать.

Демограф Тимаков также посчитал неэффективной мерой перенос основной массы материнского капитала на 1-го ребенка, он видит смысл в стимулировании 2-х и особенно 3-х рождений. Бессараб назвала его взгляд дилетантским.

«Мы тоже начинали с 2-3, и перешли к 1-му ребенку, потому что семье часто негде жить, и чтобы родить 2-го, нужно получить жилье. Это очень сложно сделать, если оба родителя работают, а еще сложнее, если один из них находится в отпуске по уходу за ребенком, поэтому государство пошло навстречу семьям с детьми — и материнский (семейный) капитал можно получить сразу на 1-го ребенка, сразу взять ипотеку», — объяснила она.

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