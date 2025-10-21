Российские пенсионеры получат двойную выплату к Новому году — кто именно

В преддверии новогодних праздников российские пенсионеры получат денежные выплаты дважды, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, это связано с тем, что дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходными.

«Первую пенсию за декабрь они получат в начале месяца, январскую пенсию — уже в последних числах уходящего 2025 года. Такие изменения в графике выплат коснутся лишь тех, кто получает пенсии в первых числах месяца, а таких большинство», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжила эксперт, пенсия за январь месяц придет уже повышенная. По заявлению Минфина, она будет досрочно проиндексирована на 7,6% уже с 1 января 2026 года.

«Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Например, если пенсия составляет 30 тыс. рублей, то совокупный доход за декабрь 2025 будет равен 30 тыс. + 30 тыс. * 1,076 = 62,2 тыс. рублей. Важно учитывать, что в данной выплате заложена январская пенсия и следующие денежные поступления будут только в первых числах февраля. Будьте рациональны в тратах, чтобы не остаться в январе «на мели»», — предупредила Проданова.

