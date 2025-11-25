Российские туристы массово разочаровываются в Грузии: главные претензии — цены и инфраструктура

Согласно данным туристического дзен-канала «Национальный след», все больше путешественников из России покидают Грузию с ощущением глубокого разочарования. Некогда популярное направление теряет привлекательность на фоне резкого роста цен и неразвитой инфраструктуры.

Как отметила туристка Регина Ш. из Казани, за последние три года в стране произошел настоящий ценовой скачок.

«Хачапури стоит как целый комплексный обед», — привела она наглядный пример.

Помимо дороговизны, у россиян накопились серьезные претензии к качеству услуг и состоянию инфраструктуры. По словам путешественницы, в стране наблюдаются проблемы со связью, а также регулярные перебои с коммунальными услугами.

«Слабый интернет, регулярное отключение воды и света. Дороги вокруг – в критическом состоянии», — поделилась она.

При этом стоимость проживания достигла европейского уровня, не соответствуя качеству.

«Нормальный номер в Тбилиси стоит как в Париже. Но при этом внутри все старое еще чуть ли не советское. Полотенца грязные, постели не меняют», — рассказала Регина.

По мнению многих туристов, Грузия становится непривлекательной для российского гостя: дорогой, неприветливой, небезопасной. Единственным плюсом, который продолжает радовать путешественников, остается живописная природа страны.

