Российские туристы провели экскурсию в Эфесе без еды и воды

Дорогостоящая поездка в знаменитый древний город Эфес обернулась для группы российских отдыхающих серьезным испытанием на прочность. Заплатив за экскурсию 11 тыс. руб., они провели почти целый день без еды и питья в условиях летней жары, передает ИА «Кулик».

Как сообщают пострадавшие, организаторы тура заранее не проинформировали их об отсутствии запланированных остановок для покупки провизии. При температуре воздуха около +33 °C это привело к тому, что люди были лишены доступа к воде и пище на протяжении десяти часов.

Попытка одного из туристов исправить ситуацию и купить продукты на заправке была грубо пресечена сотрудниками тура, которые физически вывели его из очереди. Гиды проигнорировали все жалобы и отказались вносить коррективы в маршрут.

Дополнительным ударом стало то, что ключевые достопримечательности Эфеса, ради которых и затевалась поездка, оказались закрыты на реставрацию, о чем туристов также не предупредили. В итоге группа вернулась в отель с симптомами сильного истощения и головокружения. Несмотря на обращение к туроператору с требованием о частичном возврате средств, компания отказала пострадавшим в какой-либо компенсации.

