Российские звезды хотят вернуться на «Евровидение»: где пройдет конкурс в 2025 году

Участие России в «Евровидении» должно быть восстановлено, об этом заявила телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Она уверена, что отечественные артисты смогут вернуться на конкурс к 2030 году, но надеется, что это произойдет раньше.

Большинство (66,6%) жителей швейцарского города Базель проголосовали за финансирование «Евровидения» в 2025 году. Конкурс пройдет там с 13 по 17 мая, однако РФ в нем участвовать не будет. В 2022 году Европейский вещательный союз (EBU) отстранил страну от участия в «Евровидении», после чего Москва заявила о выходе из EBU.

«Это не мы оттуда ушли, это нас оттуда убрали. Надеюсь, что все будет нормально в ближайшем будущем. К 2030 году Россия точно должна снова быть на этом конкурсе. Надеюсь, что будет раньше. Я считаю, что изолировать Россию — большая ошибка, как и нам говорить, что этот конкурс не нужен. Конечно, он нужен», — заявила Рудковская.

Она продолжила, что Россия не может оставаться изгоем, потому что страна «имеет большие шансы выступать на высочайшем уровне», это доказывалось годами. Звезда напомнила о победе Димы Билана на «Евровидении» 2008 года, успехах Алсу, Полины Гагариной, групп «Тату» и «Серебро», а также Сергея Лазарева. Каждый из них сегодня находится в топе российской эстрады и стал «мегазвездой», отметила телеведущая. «Евровидение» — это трамплин в карьере артистов.

«Каждого можно спросить, что им дало «Евровидение»? И каждый скажет, что он мечтает еще раз туда поехать. Это другая атмосфера, друга лига, другое восприятие — ты соревнуешься с лучшими в их стране», — объяснила знаменитость.

По ее словам, огромное количество талантливых музыкантов мечтает туда попасть и выиграть, потому что это дает старт многим большим артистам, уже состоявшимся в России.

«Евровидение очень много дает, в том числе статус и особенно популярность. Наш зритель очень любит конкурс. Мы ждем, когда странная ситуация вокруг артистического сообщества и спорта закончится — будут спорт и музыка вне политики. Я уверена, как и МОК спортсменов, Европейский вещательный союз должен допустить Россию для следующего участия в конкурсе», — заключила Рудковская.

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