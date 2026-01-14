Российский гостиничный рынок кардинально сменил лидеров: в топ-5 операторов вошли четыре отечественные сети
Гостиничные сети из РФ вытеснили иностранные из первой пятерки операторов страны
Структура гостиничного рынка России претерпела радикальные изменения за последние годы. Согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в текущем рейтинге крупнейших сетевых операторов в стране в первой пятерке осталась всего одна иностранная компания.
Топ-5 по объему управляемых номеров теперь формируют российские сети Azimut, Cosmos, Mantera и Amaks, а замыкает список международная группа Accor. Еще в 2022 году картина была иной: в лидерах находились преимущественно глобальные бренды — Accor, Radisson, Hilton и Marriott, а из российских операторов присутствовал только Azimut.
В РСТ отмечают масштабные изменения в ключевых показателях. За три года количество номеров под управлением Accor сократилось почти втрое — с 9870 до 3515. При этом российские сети, напротив, продемонстрировали стремительный рост: Azimut и Cosmos увеличили свой номерной фонд в 2–2,5 раза. Общая доля отечественных операторов на рынке в 2025 году достигла 63%, а к 2030 году, по прогнозам, может вырасти до 76%.
Несмотря на рост, представители индустрии признают определенные потери. Вице-президент РСТ Алексей Мусакин отметил, что отсутствие международных сетей и профессиональных контактов с ними тормозит общее развитие отрасли.
Ранее сообщалось, что «Золотое кольцо» России будет увеличено на 49 населенных пунктов.