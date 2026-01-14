Российский гостиничный рынок кардинально сменил лидеров: в топ-5 операторов вошли четыре отечественные сети

Структура гостиничного рынка России претерпела радикальные изменения за последние годы. Согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в текущем рейтинге крупнейших сетевых операторов в стране в первой пятерке осталась всего одна иностранная компания.

Топ-5 по объему управляемых номеров теперь формируют российские сети Azimut, Cosmos, Mantera и Amaks, а замыкает список международная группа Accor. Еще в 2022 году картина была иной: в лидерах находились преимущественно глобальные бренды — Accor, Radisson, Hilton и Marriott, а из российских операторов присутствовал только Azimut.

В РСТ отмечают масштабные изменения в ключевых показателях. За три года количество номеров под управлением Accor сократилось почти втрое — с 9870 до 3515. При этом российские сети, напротив, продемонстрировали стремительный рост: Azimut и Cosmos увеличили свой номерной фонд в 2–2,5 раза. Общая доля отечественных операторов на рынке в 2025 году достигла 63%, а к 2030 году, по прогнозам, может вырасти до 76%.

Несмотря на рост, представители индустрии признают определенные потери. Вице-президент РСТ Алексей Мусакин отметил, что отсутствие международных сетей и профессиональных контактов с ними тормозит общее развитие отрасли.

