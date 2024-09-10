С 1 октября туристические визы в Новую Зеландию подорожают на 63%

С 1 октября туристические визы для поездок в Новую Зеландию подорожают на 63%, а сбор для иностранных посетителей увеличится почти в три раза, сообщил «Интерфакс».

С 2019 года в Новой Зеландии существует международный сбор за сохранение природы (IVL), который сейчас составляет $22 (35 NZD). Однако с 1 октября его стоимость возрастет до $62 (100 NZD).

Министр гостеприимства и туризма Новой Зеландии Мэтт Дуси, комментируя эти изменения, отметил, что международный туризм создает дополнительные расходы для местных сообществ, такие как повышение нагрузки на инфраструктуру и увеличение затрат на содержание национальных парков.

За год, с марта 2023-го по март 2024 года, иностранные туристы заплатили в виде этих налогов $11 млрд.

Кроме того, с 1 октября консульский сбор за оформление турвиз будет увеличен с $131 до $211. Граждане 60 стран и территорий, которым разрешен безвизовый въезд в Новую Зеландию, по-прежнему должны получать электронное разрешение на въезд. Россияне должны оформить визу в посольстве в Москве.

Иммиграционная служба Новой Зеландии предупреждает, что желающим посетить страну на рождественские праздники необходимо подать заявление на визу до 15 октября.

Ранее сообщалось, что проезд транзитного транспорта ограничат в районе Курской АЭС.