Рост цен на полисы ОСАГО: в чем причина и кто будет платить больше

Стоимость полисов ОСАГО в России вырастет на 30% до конца года. Кого затронет повышение цен и с чем связаны изменения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день ЦБ РФ уже анонсировал рост тарифов для грузовых автомобилей и мотоциклов. Кроме того, ожидается и корректировка региональных коэффициентов.

Повышение цен на полисы ОСАГО, по словам вице-президента «Национального автомобильного союза» Антона Шапарина, обусловлен расчетами страховщиков относительно темпов роста стоимости запасных частей и услуг сервиса. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Точные сроки повышения стоимости полисов пока неизвестны, это зависит от решения Центробанка, но вероятнее всего, автомобилистов ждет постепенный рост цен — подчеркнул Шапарин.

Однако базовые ставки для водителей, оформляющих полис на личный легковой автомобиль, пока останутся на прежнем уровне.

Ранее в Союзе пассажиров предупредили о повышении цен на такси в сентябре.