В Союзе пассажиров предупредили о повышении цен на такси в сентябре

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил RT о вероятности повышения цен на такси в сентябре текущего года. Это связано с изменением в законодательстве, которое коснется обязательного оформления страховки.

Эксперт Янков положительно оценил требование к таксистам оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Однако он напомнил, что вместе с этим любой автомобиль, в том числе и такси, должен иметь полис ОСАГО. В спорных случаях, или при ДТП, с пассажирами именно по этому документу водитель будет нести ответственность перед пострадавшими.

Изменения в законодательстве должны наступить в сентябре этого года. По словам Янкова, это может спровоцировать рост цен на перевозки пассажиров.

«Важно проанализировать опыт этого вида страхования в других видах транспорта. Нужно было бы отложить и за это время еще раз проработать и, главное, смоделировать, а насколько этот вид страхования станет фактором повышения цен на такси. И нельзя ли, не вводя отдельный вид страхования, просто увеличить выплаты по ОСАГО для пассажиров такси», — заключил он.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября две трети таксистов в России могут лишиться работы в силу новых требований к оформлению обязательного страхования.